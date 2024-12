Un albero di Natale controverso

A Verona, la scelta dell’amministrazione comunale di installare un albero di Natale color fucsia ha suscitato una vivace polemica. Don Ambrogio Mazzai, parroco della chiesa dello Spirito Santo e figura seguita da quasi mezzo milione di persone sui social, ha espresso il suo disappunto attraverso un sondaggio su Instagram. “Troppa frociaggine in Comune?”, ha chiesto ai suoi follower, scatenando reazioni contrastanti.

Le dichiarazioni di don Mazzai

Il parroco non ha esitato a definire l’albero di Natale come una decorazione di cattivo gusto. In un’intervista a “Zona Bianca”, ha spiegato il suo punto di vista, sottolineando come l’installazione di un albero di quel colore possa essere interpretata come un tentativo di promuovere un’ideologia legata alla cultura omosessuale. “Esprime un’ideologia che vuole promuovere in maniera forzata la cultura omosessuale nella società”, ha affermato, cercando di chiarire che le sue parole non sono da considerarsi omofobiche.

Le reazioni del pubblico

Le dichiarazioni di don Mazzai hanno generato un acceso dibattito tra i cittadini. Molti hanno sostenuto il parroco, condividendo la sua opinione sulla decorazione natalizia, mentre altri lo hanno accusato di alimentare l’odio e la discriminazione. “Chi si è sentito ferito dal mio messaggio, ha una percezione sbagliata della realtà”, ha ribadito don Mazzai, cercando di difendere la sua posizione. La questione ha messo in luce le divisioni presenti nella società riguardo a temi di identità e inclusione, rendendo la polemica ancora più rilevante.