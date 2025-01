Un gesto di solidarietà nel cuore delle festività

Durante le festività natalizie, la Polizia di Stato di Brindisi ha dimostrato un forte impegno sociale organizzando una giornata di solidarietà presso il centro Caritas “Casa di Zaccheo” della Parrocchia Mater Domini di Mesagne. Questo evento ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare il legame tra le forze dell’ordine e la comunità, sottolineando l’importanza della vicinanza ai cittadini, specialmente in un periodo dell’anno in cui la solitudine e la povertà possono farsi sentire con maggiore intensità.

Un Natale speciale con Al Bano

La sorpresa è arrivata quando, oltre agli agenti, anche il famoso cantante Al Bano Carrisi ha deciso di unirsi all’iniziativa, offrendo il suo tempo e il suo talento per servire un pasto caldo ai più bisognosi. La presenza di Al Bano ha reso l’evento ancora più speciale, dimostrando come la solidarietà possa unire diverse realtà, dal mondo della musica a quello delle forze dell’ordine. Questo gesto ha colpito profondamente i presenti, creando un’atmosfera di calore e umanità.

Un impegno concreto per i più vulnerabili

Voluta dal questore Giamprietro Lionetti, l’iniziativa ha visto gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne dedicare la mattina di Capodanno a chi vive in difficoltà. Trasformandosi in cuochi e camerieri, hanno servito un pasto caldo a circa 80 persone, tra cui famiglie con bambini. La Caritas, che quotidianamente offre supporto a chi ne ha bisogno, ha anche messo a disposizione posti letto e ricoveri temporanei, dimostrando un impegno costante nella lotta contro la povertà.

Questa giornata di solidarietà non è solo un gesto simbolico, ma un esempio concreto di come le istituzioni e i cittadini possano collaborare per migliorare la vita di chi è in difficoltà. La Polizia di Stato di Brindisi, insieme a figure pubbliche come Al Bano, ha dimostrato che la vera forza della comunità risiede nella capacità di prendersi cura gli uni degli altri, specialmente nei momenti di bisogno.