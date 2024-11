Arrivo della neve in Piemonte

Il Piemonte si prepara a vivere un evento atteso da molti: l’arrivo della prima neve della stagione. Secondo le previsioni, le precipitazioni nevose si manifesteranno a quote relativamente basse, tra i 900 e i 1.200 metri di altitudine. Questo fenomeno è attribuito a un minimo depressionario che scende dalla Scandinavia, portando con sé un cambiamento significativo nelle condizioni meteorologiche della regione.

Dettagli sulle previsioni meteo

Le prime nevicate sono attese già nella serata di domani, martedì 12 novembre, sulle Alpi settentrionali. Le temperature subiranno un netto calo, con lo zero termico che scenderà a 1.300 metri nel settore meridionale e a 1.500 metri in quello settentrionale. Questo abbassamento delle temperature favorirà la formazione di neve, creando un paesaggio invernale che molti amanti della montagna attendevano con ansia.

Impatto e prospettive future

Nonostante l’arrivo della neve, le previsioni indicano che già dalla serata di domani le precipitazioni inizieranno a diminuire. Nei giorni successivi, il Piemonte tornerà a godere di giornate soleggiate, con un rialzo della quota dello zero termico che potrebbe arrivare fino a 2.700-2.900 metri. Questo alternarsi di condizioni climatiche potrebbe influenzare le attività all’aperto, in particolare per gli appassionati di sci e snowboard, che potrebbero dover attendere ulteriori nevicate per godere di piste perfette.