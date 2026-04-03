La prima Via Crucis di Papa Leone, porta la croce per tutte le quattordici stazioni

(Adnkronos) – Il Papa, con la mozzetta rossa e la stola, nella sua prima Via Crucis al Colosseo, porterà la croce per tutte le quattordici stazioni. “Un segno importante per quello che rappresenta il Papa che è un leader spirituale nel mondo, per questa voce che tutti vogliono sentire per dire che Cristo ancora soffre. Anche io porto tutta questa sofferenza nella mia preghiera”, ha spiegato Leone martedì scorso a Castel Gandolfo. “Vorrei invitare tutte le persone di buona volontà, di fede, i cristiani, a camminare insieme con Cristo che ha sofferto per noi per darci la salvezza, la vita, e cercare anche noi di essere portatori di pace e non di odio”, ha spiegato.

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