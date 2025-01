Un clima di tensione tra magistrati e governo

La recente decisione dei magistrati di protestare durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario ha sollevato un acceso dibattito in Italia. A ventiquattr’ore dall’annuncio delle iniziative contro la riforma della giustizia, l’Unione delle Camere Penali ha espresso forti critiche nei confronti dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), definendo lo sciopero del 27 febbraio come uno “scontro istituzionale” che potrebbe compromettere l’immagine della magistratura. La situazione si complica ulteriormente con le reazioni del centrodestra, che si schiera a difesa del ministro Carlo Nordio, sottolineando l’importanza di una giustizia indipendente e imparziale.

Le ragioni della mobilitazione

Il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, ha difeso le ragioni della mobilitazione, affermando che la riforma proposta rappresenta un “peggioramento della giustizia”. Durante l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario, i magistrati indosseranno una coccarda tricolore sulle toghe e porteranno con sé una copia della Costituzione, segno tangibile della loro protesta. La scelta di lasciare l’aula quando il ministro Nordio prenderà la parola è un gesto simbolico che evidenzia il dissenso nei confronti delle modifiche legislative in discussione.

Le reazioni politiche e le accuse reciproche

Le reazioni politiche non si sono fatte attendere. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che, sebbene la protesta sia legittima, non condivide il metodo scelto dai magistrati. Dall’altra parte, esponenti del centrodestra, come Maurizio Gasparri, hanno accusato l’Anm di delegittimare la magistratura italiana. La tensione è palpabile, con accuse di violazione della separazione dei poteri e di tentativi di influenzare la giustizia da parte della politica. L’ex pm Antonio Di Pietro ha difeso la riforma, sostenendo che non modifica l’articolo 104 della Costituzione, mentre Nicola Fratoianni di Avs ha avvertito che la separazione delle carriere è un attacco all’autonomia dei magistrati.