La protezione dei medici che subiscono aggressioni è una priorità, sostiene Delmastro. Questo richiede l'implementazione immediata di misure di detenzione differita.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha annunciato che si sta progettando una misura specifica per coloro che attaccano i medici, suggerendo un’eventuale arresto ritardato per gli aggressori. “Ne abbiamo discusso anche con il ministero della Salute, questo comportamento non può più essere accettato. Durante l’epidemia di Covid sono stati considerati angeli, ma non possono essere trattati come lebbrosi e lasciati nelle mani di criminali al di fuori di esso, come dimostrato dai video di Foggia”. Ha inoltre dichiarato: “I tempi per la realizzazione di questa misura non saranno certamente lunghi come quelli biblici, dovrà essere approvata dal Consiglio dei ministri e seguire il processo parlamentare, ma è una necessità urgente che indigna la coscienza civile di tutti noi in tutto il paese”.