Un lavoro pericoloso e invisibile

In Italia, lontano dai riflettori e dalle vetrine scintillanti delle grandi città, esiste una realtà lavorativa che sfida ogni logica di sicurezza e dignità. A Ercolano, un comune della Campania, tre giovani si trovano a lavorare in condizioni precarie, in un laboratorio clandestino dedicato alla produzione di fuochi d’artificio. Con una paga che non supera i 20 euro al giorno, questi ragazzi, Sara e Aurora Esposito e Samuel Tafciu, si trovano a maneggiare polvere pirica senza alcuna formazione o protezione. Questo scenario rappresenta una delle tante facce del lavoro in nero, un fenomeno che continua a crescere nel silenzio e nell’indifferenza.

Le conseguenze del lavoro in nero

Il lavoro in nero non solo priva i giovani dei diritti fondamentali, ma espone anche loro a rischi inaccettabili. La mancanza di autorizzazioni e controlli rende questi laboratori delle vere e proprie polveriere, dove la sicurezza è un concetto sconosciuto. La produzione di fuochi d’artificio, in particolare, richiede competenze specifiche e misure di sicurezza rigorose, ma in questo caso, tutto ciò viene ignorato. La situazione è aggravata dalla crisi economica, che spinge molti a cercare lavoro a qualsiasi costo, anche a rischio della propria vita.

Un immobile-laboratorio senza regole

Il laboratorio in questione è intestato a una ragazzina di soli 13 anni, un chiaro segnale di come le leggi siano facilmente eluse in questo settore. La produzione di botti per il Capodanno diventa così l’unica certezza in un contesto di precarietà e sfruttamento. Le autorità locali sembrano impotenti di fronte a questa situazione, mentre i giovani continuano a lavorare in condizioni disumane. È fondamentale che venga fatta luce su queste pratiche e che si adottino misure concrete per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori.