La replica dei dottori sulla scomparsa di Andrea Purgatori: "La perizia non fornisce chiarezza sulla causa della sua morte".

L'avvocato Nicola Madia, difensore di uno dei medici sospettati nel caso della morte del giornalista Andrea Purgatori, contesta le conclusioni dei consulenti medico-legali del Tribunale di Roma, sostenendo che la causa esatta del decesso non sia stata adeguatamente determinata. Secondo Madia, le cause del decesso sarebbero da attribuire a un tumore polmonare avanzato e alle sue complicazioni. Tra i sospettati di omicidio colposo ci sono il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. La perizia indica possibili errori, incompetenze e omissioni da parte dei medici coinvolti. L'udienza è stata rinviata al 13 novembre.

Il difensore penale sostiene che non vi sono le condizioni per proseguire il procedimento nei confronti del suo cliente, un cardiologo che ha avuto la responsabilità della cura di Purgatori. Tale affermazione si basa sulle testimonianze degli esperti, i quali hanno affermato che l’unica certezza è che Purgatori avrebbe contratto l’endocardite infettiva al Policlinico. Tuttavia, questa affermazione è stata parzialmente confutata quando gli stessi esperti hanno rivelato che nell’autopsia non è stato individuato alcun batterio nel corpo. Il giudice ha rinviato l’udienza al 13 novembre, data in cui saranno ascoltati i consulenti. La perizia indica che i neuroradiologi coinvolti non hanno correttamente interpretato l’esame di risonanza magnetica effettuato l’8 maggio 2023, a causa di incompetenza e imprudenza, nonché quelli del 6 giugno e dell’8 luglio per incompetenza. Secondo l’opinione degli stessi periti, il cardiologo Laudani ha condotto indagini diagnostiche insufficienti, facendo registrare una serie devastante di errori e omissioni.