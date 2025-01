Il messaggio di Mario Balzanelli a Papa Francesco

Durante un’udienza generale nell’Aula Paolo VI, Mario Balzanelli, presidente nazionale della Sis118, ha lanciato un appello accorato per l’umanizzazione delle cure nel sistema sanitario italiano. In un incontro che ha visto la partecipazione di una delegazione del 118 e dei vertici della Fnomceo, Balzanelli ha chiesto a Papa Francesco di pregare per gli operatori del 118 e per tutti i malati, sottolineando l’importanza di un’assistenza sanitaria che metta al centro la persona e le sue esigenze.

Il significato di San Giuseppe Moscati

Nel corso dell’incontro, Balzanelli ha consegnato al Papa una scultura del busto di San Giuseppe Moscati, un medico noto per il suo approccio umano e compassionevole verso i pazienti. “Moscati è la migliore versione di ciò che vorremmo diventare”, ha affermato Balzanelli, evidenziando come la figura del santo patrono del 118 rappresenti un modello da seguire per tutti gli operatori sanitari. La richiesta di proclamare Moscati come santo patrono del 118 è stata accolta con favore dalla Chiesa, un gesto che sottolinea l’importanza di una sanità che non dimentica mai il valore dell’umanità.

Umanizzare le cure: un imperativo urgente

Balzanelli ha messo in evidenza la necessità di riscoprire e affermare un imperativo prioritario: l’umanizzazione delle cure. “Ogni volta che ci troviamo di fronte a dolore, sofferenza e malattia, dobbiamo generare una nuova cultura della prossimità”, ha dichiarato. Questo approccio richiede un cambiamento radicale nella risposta assistenziale, promuovendo una visione complessiva che metta al centro l’individuo e le sue necessità. La vera emergenza, ha concluso Balzanelli, è quella di rendere più umani i soggetti e i sistemi di cura, affinché ogni operatore sanitario possa rispondere con maggiore autorevolezza e umanità ai bisogni dei pazienti.