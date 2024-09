La riunione del Consiglio dei Ministri riguardo la situazione d'emergenza in Emilia Romagna avrà luogo domani alle 11.

Il Consiglio dei ministri discuterà domani alle 11 sulla dichiarazione dello stato di emergenza per l'Emilia Romagna, destinando 20 milioni di euro per le esigenze immediate e il ripristino dei servizi cruciali. Fondi aggiuntivi saranno disponibili dopo valutazioni post-emergenza.

Secondo quanto riportato, il Consiglio dei ministri delibererà domani alle 11 sulla dichiarazione dello stato di emergenza per l’Emilia Romagna. Questa sarà l’unica questione da discutere nella riunione. Il Cdm – come anticipato – si impegnerà a destinar 20 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate e per il ripristino dei servizi cruciali. Inoltre, fondi aggiuntivi verranno resi disponibili in seguito alle valutazioni fatte dopo l’emergenza.