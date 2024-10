Eastwest celebra i suoi 20 anni, un traguardo significativo in un contesto editoriale che ha subito enormi cambiamenti, anche più marcati rispetto ai vent’anni precedenti. Giuseppe Scognamiglio, diplomatico, manager, giornalista, docente e direttore della rivista, evidenzia come la stampa cartacea stia perdendo terreno. Tuttavia, nutre la convinzione che essa avrà sempre un ruolo particolare, costringendo a riflessioni profonde su concetti e contenuti, cosa che non avviene con le piattaforme audio o i social media, strumenti predisposti per un consumo veloce e multifunzionale. Scognamiglio continua spiegando come la rivista si stia adattando alle nuove tecnologie di comunicazione, in un contesto internazionale caratterizzato da complessità e contraddizioni.

Editoriale

Il direttore esamina i principali temi globali attuali, dalle elezioni negli Stati Uniti al conflitto in Medio Oriente, fino alla crisi ucraina nel cuore dell’Europa. Si sofferma anche sulla crescente rivalità geopolitica tra Occidente e Cina, e sull’esigenza per l’Europa di effettuare un salto decisivo in termini di governance. Infine, Scognamiglio afferma che l’Italia sta attraversando un periodo di notevole stabilità. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, non solo con l’attuale governo, ma già dai tempi di Draghi, il nostro paese ha assunto una posizione di maggiore vicinanza a Washington rispetto a quanto tradizionalmente riscontrabile. Roma ha l’opportunità e l’obbligo di emergere, cercando un ruolo attivo all’interno delle istituzioni europee, passando da semplici seguaci della politica americana a partner strategici e intelligenti.