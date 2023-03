Home > Video > Ignazio La Russa e la preghiera al Muro del Pianto Ignazio La Russa e la preghiera al Muro del Pianto

“Oggi non mi aspettavo un affetto per l’Italia così manifesto quando in Parlamento si sono tutti alzati ad applaudire, sia da un lato che dall’altro. Il nostro Paese qui non solo è amato ma ha un ruolo da svolgere per difendere tutti i diritti di Israele”: le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Senato, in visita a Gerusalemme

