Un caso controverso

La recente scarcerazione di Najeem Osema Almasri Habish, comandante libico accusato di crimini contro l’umanità, ha scatenato una tempesta politica in Italia. Arrestato a Torino in seguito a un mandato della Corte penale internazionale, Almasri è stato rilasciato per un presunto errore procedurale, suscitando l’indignazione delle opposizioni. Partiti come Avs, Pd, M5s e Azione hanno definito l’accaduto “gravissimo”, chiedendo chiarimenti urgenti al governo guidato da Giorgia Meloni.

Le reazioni delle opposizioni

In apertura della seduta della Camera, i rappresentanti delle forze politiche hanno espresso la loro preoccupazione. Marco Grimaldi di Avs ha accusato il governo di “violare un mandato della Corte” e ha chiesto spiegazioni su come Almasri sia potuto entrare in Italia. Anche Paolo Ciani del Pd ha sollevato interrogativi sulla gestione della situazione, evidenziando la necessità di trasparenza da parte dell’esecutivo. Le parole di Benedetto Della Vedova di +E hanno ulteriormente sottolineato la gravità della situazione, definendo l’accaduto “assurdo” e chiedendo una spiegazione chiara da parte del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il contesto internazionale

Il caso di Almasri non è isolato. La Corte penale internazionale aveva emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti per crimini commessi in Libia, in particolare nella prigione di Mitiga. Amnesty International ha denunciato le violazioni dei diritti umani perpetrate dall’Apparato di deterrenza, di cui Almasri è stato un alto funzionario. La sua liberazione ha sollevato interrogativi sulla posizione dell’Italia rispetto agli impegni internazionali e alla cooperazione con la Corte penale internazionale. La situazione si complica ulteriormente considerando che Almasri era già stato accolto con festeggiamenti al suo ritorno in Libia, evidenziando le tensioni politiche e sociali legate a questo caso.