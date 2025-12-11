Home > Flash news > La scrittura come atto d’amore, a Roma il progetto 'Xenia. Petali ...

La scrittura come atto d’amore, a Roma il progetto 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi

default featured image 3 1200x900

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - La poesia si fa gesto di amore, bellezza e solidarietà. Martedì 16 dicembre, a Roma presso lo Spazio David Sassoli, sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi, edito da Armando Cur...

di Pubblicato il

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – La poesia si fa gesto di amore, bellezza e solidarietà. Martedì 16 dicembre, a Roma presso lo Spazio David Sassoli, sarà presentato in anteprima nazionale il progetto letterario, 'Xenia. Petali di Poesia' di Elena Rossi, edito da Armando Curcio Editore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rappresentanza in Italia del Parlamento Europeo, promossa da Donne For Peace ETS e a cura di Armando Curcio Editore; un progetto che ha visto la collaborazione di Human Installations e numerose realtà artistiche, culturali e solidali, insieme a protagonisti di rilievo del mondo della moda, dell’arte e della fotografia.

Nella Grecia antica, 'Xenia' rappresentava un rito di ospitalità culminante in un dono offerto all’ospite prima della sua partenza. Da questa immagine di incontro e reciprocità nasce la raccolta di poesie omonima, dove la parola poetica si trasforma in accoglienza, cura e legame umano. Le poesie di Elena Rossi, dedicate al padre Sandro Rossi, scaturiscono da un dialogo con la sua assenza: un percorso di ricongiungimento attraverso la parola, la memoria e l’amore. Tra sogni, dolore e speranza, il libro diventa un viaggio intimo e universale, capace di trasformare la perdita in rinascita.

Il progetto ha una finalità benefica: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto dall’autrice alla cura dei bambini oncologici e ai piccoli ucraini affetti da patologie oncologiche della Rete di Donne for Peace. Parallelamente, l’associazione ha attivato una campagna di raccolta fondi destinata allo stesso obiettivo di curare i piccoli oncologici. "La poesia è un ponte tra il mondo che vive fuori e quello che abita dentro di noi", spiega l’autrice Elena Rossi. "L’amore è lo strumento, potente, grazie al quale parole e anime 'camminano' insieme per una causa più grande. Grazie a chi mi ha ispirato, mio padre Sandro Rossi, e a tutti coloro che hanno fatto di questo progetto una realtà".