Un gesto che illumina il buio

In un momento di grande difficoltà, la luce della speranza può arrivare da dove meno ce lo si aspetta. È ciò che è accaduto a Saverio, un ragazzo di 16 anni, che da poco ha ricevuto una diagnosi oncologica. La sua storia ha toccato il cuore di molti, ma ciò che ha reso tutto ancora più speciale è stata una videochiamata inaspettata da Papa Francesco. Questo gesto ha rappresentato non solo un conforto personale per Saverio, ma anche un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano situazioni simili.

La comunità si mobilita

La vicenda di Saverio è stata resa nota dalla madre, Valentina, attraverso un post sui social media. Ma dietro a questo gesto c’è stata una mobilitazione collettiva della parrocchia dei Santi Angeli Custodi di Trani, guidata da don Enzo de Ceglie e don Dino Cimadomo. I due sacerdoti hanno deciso di scrivere una lettera al Santo Padre, raccontando la situazione del giovane e chiedendo un gesto di vicinanza. La risposta del Papa è arrivata in tempi record, dimostrando quanto il suo cuore sia aperto verso chi soffre.

Un incontro che cambia la vita

Quando il telefono ha squillato e Valentina ha visto il numero sconosciuto, l’emozione ha preso il sopravvento. Dopo un attimo di esitazione, ha risposto e si è trovata di fronte al sorriso rassicurante di Papa Francesco. Durante la videochiamata, il Papa ha promesso di pregare per Saverio e ha espresso il desiderio di rimanere aggiornato sulle sue condizioni di salute. Questo incontro ha rappresentato un momento di grande gioia e speranza non solo per Saverio, ma anche per la sua famiglia e per tutta la comunità parrocchiale.

Un messaggio di speranza per tutti

Don Enzo ha sottolineato come la risposta del Pontefice sia stata una sorpresa e un incoraggiamento per molti ragazzi e bambini che vivono situazioni difficili. La storia di Saverio è un esempio di come la fede e la comunità possano unirsi per sostenere chi è in difficoltà. La videochiamata di Papa Francesco non è solo un gesto simbolico, ma un vero e proprio messaggio di speranza che risuona forte e chiaro: non siamo soli nelle nostre battaglie, e la solidarietà può fare la differenza.