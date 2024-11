Un viaggio difficile verso la libertà

Remon Karam, un giovane egiziano di 25 anni, ha intrapreso un viaggio che molti considererebbero impossibile. Partito da Portopalo, in Sicilia, a soli 14 anni, ha affrontato sfide inimmaginabili per fuggire da una vita di persecuzione e violenza. La sua storia è un esempio di come la determinazione e la resilienza possano portare a risultati straordinari, anche nelle circostanze più avverse.

Un futuro costruito con sacrificio

Dopo aver trascorso mesi in un centro di accoglienza, Remon è stato accolto da una famiglia siciliana che ha cambiato la sua vita. Grazie al loro supporto, ha potuto concentrarsi sui suoi studi e ha recentemente conseguito la sua seconda laurea triennale all’università Kore di Enna. La sua tesi, intitolata “L’immigrazione: tra persecuzione e realtà”, riflette la sua esperienza personale e il suo desiderio di approfondire le tematiche legate ai diritti umani e all’immigrazione.

Un messaggio di speranza per tutti

Remon non è solo un esempio di successo personale, ma anche un portavoce per molti migranti che affrontano situazioni simili. “Se ce l’ho fatta partendo da zero, possono farcela tutti”, afferma con convinzione. La sua storia dimostra che i limiti sono spesso autoimposti e che, con il giusto supporto e determinazione, è possibile superare qualsiasi ostacolo. Ora, Remon è alla ricerca di opportunità lavorative nel campo delle relazioni internazionali, pronto a mettere in pratica le sue conoscenze e a contribuire a un mondo migliore.