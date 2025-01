Un territorio martoriato dall’inquinamento

La Terra dei Fuochi, un’area compresa tra le province di Napoli e Caserta, è da decenni al centro di una crisi ambientale e sanitaria senza precedenti. L’interramento di rifiuti tossici, le discariche abusive e i roghi di immondizia hanno trasformato questa regione in un luogo di sofferenza per i suoi abitanti. Recentemente, la Corte europea dei diritti umani ha emesso una sentenza che riconosce il grave rischio per la vita dei residenti, ordinando all’Italia di adottare misure efficaci entro due anni.

Il riconoscimento del rischio imminente

La Corte ha stabilito che il rischio di morte per gli abitanti della Terra dei Fuochi è “sufficientemente grave, reale e accertabile”, definendolo “imminente”. Questo riconoscimento è il risultato di numerosi ricorsi presentati da residenti e associazioni locali, che hanno denunciato l’assenza di una risposta adeguata da parte delle autorità. I giudici hanno evidenziato la mancanza di una comunicazione chiara e accessibile riguardo ai rischi per la salute, sottolineando che molte informazioni sono state tenute segrete per anni.

Le reazioni della comunità locale

La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti tra i residenti. Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano, ha espresso la sua soddisfazione, ricordando le difficoltà affrontate nella lotta per la bonifica del territorio. Anche il vescovo di Acerra ha accolto positivamente la decisione della Corte, pur sottolineando che è “incompleta e tardiva”. La comunità locale, che ha visto un aumento delle malattie gravi e dei decessi, dedica questa vittoria alla memoria delle vittime dell’inquinamento, consapevole che la giustizia non restituirà le vite perdute.

Le prospettive future e le responsabilità delle autorità

La sentenza della Corte europea impone all’Italia di attuare misure concrete per affrontare l’emergenza sanitaria nella Terra dei Fuochi. Il vicepresidente della Regione Campania ha ricordato che dal 2013 sono state avviate azioni di bonifica, ma la strada da percorrere è ancora lunga. La Corte ha anche aperto la possibilità di risarcimenti per i danneggiati, a seconda delle azioni che il governo intraprenderà nei prossimi anni. L’oncologo Antonio Giordano, che ha denunciato l’avvelenamento del sangue nei pazienti oncologici della zona, ha definito questa sentenza come “storica”, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo per salvaguardare la salute pubblica.