La tragedia di un bambino deceduto nel campo sportivo non ha impedito l'esecuzione della festa del patrono da parte del municipio, scatenando così controversie. Intanto, il noto cantante Fedez si ritiene bersagliato e non esita a esprimere il suo disprezzo verso i giornalisti con frasi come "Siete vonolevoli".

La festa patronale di Ozieri in onore della Beata Vergine del Rimedio è proseguita nonostante la morte tragica di un bambino, causando polemiche. Il concerto di Fedez ha attirato migliaia di tifosi, e non è stato cancellato per ragioni di sicurezza pubblica, secondo il sindaco Marco Peralta. Fedez è stato oggetto di critiche e ha risposto con un video su Instagram. Peralta ha espresso il suo cordoglio per la perdita del piccolo Gioele e ha offerto il supporto dell'amministrazione alla famiglia. Tutti gli eventi successivi della festa patronale sono stati però annullati. Fedez, prima di un suo concerto, ha chiesto un minuto di silenzio per Gioele ed ha criticato la stampa locale sul suo profilo Instagram.

“La morte di un bambino è un dolore insopportabile. Le parole sembrano inutili in un momento così,” ha scritto Peralta sui social network. “Questo è un momento per il rispetto del dolore altrui, per il silenzio e per la riflessione. La nostra comunità ha subito una tragedia terribile: un piccolo angelo, Gioele, non è più tra noi. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, che sta attraversando il momento più difficile: la perdita di un figlio. La nostra amministrazione comunale offre il suo supporto a questa famiglia, che ha perso il suo piccolo angelo”. Peralta ha aggiunto che, visti i tanti partecipanti, le forze dell’ordine hanno ritenuto opportuno non sospendere l’evento programmato per ragioni di sicurezza pubblica.

Presso Ozieri, un piccolo comune in Sardegna, erano giunte all’incirca 15 mila persone provenienti da tutta l’isola. Tuttavia, oggi tutti gli eventi precedentemente programmati per la festa patronale sono stati cancellati. Come spiegato in un messaggio su Facebook da parte della Società religiosa Beata Vergine del Rimedio, alla luce della tragedia avvenuta ieri nella nostra comunità, si è ritenuto necessario interrompere le celebrazioni civili e la processione dei gruppi folkloristici e dei cavalieri previste per la giornata di domenica 15 settembre. Nonostante ciò, le processioni religiose rimarranno confermate, dimostrando il nostro affetto e solidarietà nei confronti della famiglia colpita dalla perdita. Questa è una decisione sofferta, ma doverosa, che avremmo dovuto prendere già ieri, ma non ci è stato possibile per questioni legate all’ordine pubblico e a complicate problematiche logistiche a cui ci siamo dovuti conformare.

Fedez, noto cantante italiano, prima di un suo concerto ad Ozieri, provincia di Sassari, è stato informato del tragico evento, e ha chiesto al suo pubblico di osservare un minuto di silenzio in memoria di Gioele ed esprimere solidarietà alla famiglia afflitta. Successivamente, sul suo profilo Instagram, ha criticato aspramente la stampa locale, notando che “Nessuno si è permesso di dire nulla, vergogna a chi? Solo perché è andata virale la notizia sull’autotune sbagliato, allora si lascia passare sotto silenzio una tragedia così grande? Questa situazione dimostra lo stato deprecabile in cui versano i media italiani, fate schifo”.