La tragedia nelle aree rurali dell'Emilia-Romagna a causa dell'inondazione.

Il settore agricolo dell'Emilia Romagna è duramente colpito da inondazioni continue, causando particolari danni alla Fruit Valley italiana, famosa per la produzione di frutta e verdura. L'80% delle aziende danneggiate a Ravenna erano state già colpite dall'alluvione del 2023. Le acque hanno sommerso campi di ortaggi e alberi fruttiferi, causando gravi perdite in luoghi come Faentino, Bagnacavallese e Cotignola.

Il settore agricolo dell’Emilia Romagna continua a subire perdite significative a causa delle inondazioni persistenti che hanno particolarmente colpito la Fruit Valley italiana, nota per la sua produzione di frutta e verdura. Purtroppo, l’80% delle aziende danneggiate in Ravenna sono le stesse già colpite dall’alluvione del 2023. La Coldiretti ha rilevato che le acque hanno sommerso campi di ortaggi e alberi fruttiferi come mele, pere, kiwi e susine, causando danni consistenti in aree come Faentino, Bagnacavallese e Cotignola. Qui, l’acqua ha raggiunto il livello dei frutti, ricoprendoli di fango, rendendo il raccolto praticamente inutilizzabile.