La trasmissione Striscia prende il via con Hunziker e Frassica, come annunciato da Ricci. Secondo lui, sembra che ogni scherzo sia parto di un complotto.

La 37esima stagione di "Striscia la Notizia - la voce della complottenza" inizierà il 23 settembre su Canale 5 e sarà caratterizzata da molteplici novità. Tra le nuove presenze spiccano Michelle Hunziker e Nino Frassica, che faranno coppia, nuovi corrispondenti e collaborazioni con noti volti come Roberto Da Crema e Antonio Ornano. Inoltre, per la prima volta nella storia del programma, ci sarà un ballerino, Gianluca Briganti, a collaborare. Ricci, il padrone del programma, ha anche confermato che parleranno di politica, avvertendo che critiche al governo non dovrebbero essere immediatamente viste come complotti. Nonostante la competizione con Amadeus, Ricci non teme un calo degli ascolti.

La 37esima stagione di “Striscia la Notizia – la voce della complottenza” prenderà il via lunedì 23 settembre alle 20.35 su Canale 5. Questo ritorno è pieno di nuovi volti e sorprese, tra i quali la neocostituita coppia artistica di Michelle Hunziker e Nino Frassica, che in seguito tornerà a collaborare con Fabio Fazio. Affermato surrealista, Frassica ha dichiarato: “Non mi diletto nella satira, ma nel surrealismo. Nei miei numeri, mi muoverò in maniera lunare. Per me, Sangiuliano è il cantante dei Negramarque. Io leggo solo necrologi nei giornali. Non seguirò alcuna rotta prestabilita”.

Oltre agli scherzi, ci saranno anche nuovi corrispondenti e collaborazioni con Dagospia, l’inviato Fabrizio Gatti e gli Oscar dei Caressas (che Fabio ed Eleonora consegneranno ogni sabato). Non mancheranno i volti familiari come Dario Ballantini, che interpreti il generale Roberto Vannacci, e il comico Antonio Ornano, che reciterà nelle vesti di “Socialman”. Avremo inoltre un’area riservata a Roberto Da Crema (conosciuto come il Baffo), mentre Il Grande Flagello, celebre su social, preparerà contenuti satirici unici.

L’ultima sorpresa rivelata dal padrone è davvero innovativa. Per la prima volta dopo trentasei anni di trasmissione, un ballerino si unirà alla squadra di Striscia la notizia. Infatti, Beatrice Coari sarà affiancata dal danzatore ribattezzato “velin” da Ricci, Gianluca Briganti. Si discuterà di politica, ma con un monito: qualsiasi commento critico nei confronti del governo viene subito considerato come un complotto, quando in realtà stiamo solo svolgendo il nostro lavoro di giornalisti. Se fossi il primo ministro, non mi irriterei.

Ricci riferisce ancora riguardo al fuori scena lanciato dal creatore del tg satirico contro il partner di Giorgia Meloni. E a proposito del governo, Ricci non smetterà di parlare del “Sangiuliano gate”. «Pensavo che questa vicenda sarebbe finita presto, ma è stata Maria Rosaria Boccia molto abile a suscitare curiosità su di sé. Quindi, se ci sarà qualcosa di interessante, Striscia continuerà a seguirlo, altrimenti basta».

Rispondendo all’ultima domanda sui ratings: Antonio Ricci teme la competizione con Amadeus? La risposta è negativa. «Noi non siamo un gioco a premi. Noi siamo un programma unico. I due contendenti saranno Ama e De Martino. Insomma, non siamo preoccupati, ma piuttosto molto interessati».