La via per i migranti si è riaperta, con mille persone che hanno raggiunto la terraferma in soli due giorni.

Dopo un periodo di quiete, ricominciano le ondate di arrivi di migranti sulle coste italiane, con più di mille individui raggiunti in 48 ore. Nonostante ciò, nel 2024, i numeri possono essere considerati notevolmente inferiori rispetto all’anno precedente, quando gli arrivi erano il triplo. La problematica dei migranti sarà oggetto di discussione a Palazzo Chigi: nelle immediate future si prevede un’importante riunione tra il governo, dirigenti di aziende e rappresentanti dei lavoratori per discutere le modifiche alla normativa concernente i lavoratori registrati, che comprendono alterazioni del decreto flussi e la possibile eliminazione del click day. La decisione potrebbe essere presentata al Consiglio dei Ministri alla fine del mese e potrebbe includere anche provvedimenti per affrontare gli attacchi contro i medici nelle strutture ospedaliere. Proprio Giorgia Meloni, presidente del consiglio, ha sollevato la questione del click day nel mese di giugno, presentando una denuncia alla Procura Antimafia, in cui sosteneva che i canali legali di immigrazione vengono utilizzati come ‘un ulteriore via di immigrazione non regolamentata’, con il rischio di un controllo da parte della criminalità organizzata.