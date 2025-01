Il presidente della Repubblica in visita alla parrocchia di San Paolo Apostolo per portare un messaggio di pace e rinascita.

Un arrivo inaspettato

Non era ancora mezzogiorno quando tre auto blu hanno attraversato il cancello della parrocchia di San Paolo Apostolo al parco Verde di Caivano. Tra la sorpresa dei fedeli, è sceso Sergio Mattarella, accolto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e da don Maurizio Patriciello, avvertito poco prima dell’arrivo del presidente. La presenza del capo dello Stato in un contesto così delicato ha rappresentato un momento significativo per la comunità, che ha visto in questo gesto un segno di attenzione e vicinanza.

Un messaggio di speranza per i giovani

Durante la messa, Mattarella ha preso posto in un’aula liturgica poco affollata, ma carica di emozione. Al termine della celebrazione, ha rivolto un pensiero speciale ai bambini e ai ragazzi, sottolineando che su di loro gravano le speranze per un futuro migliore. “Dobbiamo costruire un futuro di crescita, impegno e benessere”, ha affermato il presidente, evidenziando l’importanza di investire nella cultura e nelle opportunità professionali per le nuove generazioni. Questo messaggio ha risuonato profondamente in una comunità che ha affrontato sfide significative negli ultimi anni.

Il sostegno a don Patriciello

La visita di Mattarella è stata interpretata anche come un sostegno a don Maurizio Patriciello, il parroco che ha guidato la comunità attraverso momenti di tensione e difficoltà. Don Patriciello ha commentato l’importanza della presenza del presidente, affermando che la comunità non ha mai chinato la testa di fronte alle avversità. La sua omelia ha richiamato l’attenzione sulla scelta tra essere “galline” o “aquile”, invitando tutti a non accontentarsi e a lottare per un futuro migliore. Questo messaggio di resilienza è stato accolto con entusiasmo dai presenti, che hanno visto in Mattarella un alleato nella loro lotta per la legalità e la dignità.

Un impegno concreto per il territorio

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza della visita, definendola un segno tangibile del sostegno dello Stato a don Patriciello e alla comunità di Caivano. Ha promesso che il governo continuerà a lavorare per la riqualificazione degli alloggi popolari, recentemente sgomberati da occupanti abusivi. Questo impegno rappresenta un passo fondamentale per restituire dignità e sicurezza a un territorio che ha sofferto a causa della criminalità organizzata. La presenza di Mattarella è stata vista come un segnale di speranza e di rinascita per una comunità che desidera ripartire e costruire un futuro migliore.