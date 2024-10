Ispettore di Polizia coinvolto in incidente fatale nel Crotonese: inseguimento, aggressione e colpo di pistola, ma non in pericolo di vita

Un ispettore di Polizia stava dirigendosi al lavoro quando, secondo fonti fidate, ha fatalmente colpito Francesco Chimirri nel Crotonese. La cronaca riportata dagli informatori narra che l’ispettore, esperto e appartenente alla squadra mobile, era a bordo della sua auto quando ha notato un veicolo coinvolto in un incidente. Quest’ultimo, senza fermarsi, ha tentato di allontanarsi. L’ispettore ha dunque avviato un inseguimento. Dopo un breve tratto, l’altra auto si è immobilizzata e il poliziotto è sceso per intervenire; anche gli occupanti del secondo veicolo hanno fatto lo stesso. In quel momento, è avvenuta una violenta aggressione nei confronti dell’ispettore, coinvolgendo anche altre persone presenti. Alla fine, un colpo di pistola ha messo a terra Chimirri. Il poliziotto, colpito e gravemente ferito, non è tuttavia in situazione di vita critica.

Aggressione e colpo di pistola

La violenta aggressione nei confronti dell’ispettore ha portato all’utilizzo di un’arma da fuoco, che ha colpito Francesco Chimirri. Questo evento ha avuto luogo dopo che l’ispettore ha avviato un inseguimento dell’auto coinvolta in un incidente. L’aggressione ha coinvolto anche altre persone presenti sul luogo.

Situazione dell’ispettore

Nonostante sia stato colpito e gravemente ferito, l’ispettore non è attualmente in pericolo di vita. La sua situazione è comunque seria e richiede cure mediche immediate.