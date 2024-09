L'annuncio delle presentatrici Simona Ventura e Paola Perego rivela che "Citofonare Rai 2" modificherà il suo orario di trasmissione.

Le presentatrici Simona Ventura e Paola Perego stanno preparandosi per la nuova edizione dello show domenicale "Citofonare Rai 2". Attraverso Instagram hanno rivelato che il programma ritornerà in onda il 15 settembre, con un inizio anticipato alle 10.15 invece delle solite 10.30. Lo scorso anno, lo show è stato molto apprezzato per le interviste, i dibattiti e le gag. Durante l'estate, Ventura ha celebrato il suo matrimonio con Giovanni Terzi, mentre Perego ha trascorso del tempo con la sua famiglia in Puglia.