L'architetto e presentatrice di diversi programmi trasmessi su Real Time, Sky e La7, Paola Marella, ci ha lasciato a 61 anni a causa di una lunga malattia.

Paola Marella, architetto e nota conduttrice televisiva, è venuta a mancare all’età di 61 anni a seguito di un lungo percorso di malattia. La sua presenza è stata un elemento distintivo nel panorama televisivo grazie alla sua partecipazione a vari programmi su Real Time, Sky e La7. Marella ha fatto la sua apparizione sulla rete televisiva Real Time nel 2007, diventando una delle figure principali con i suoi show ‘Vendo Casa Disperatamente’ e ‘Cerco Casa Disperatamente’. Il suo successo è aumentato di anno in anno portandola a sperimentare nuovi format televisivi fuori dalla sua consueta area di comfort, come la conduzione della rubrica di moda ‘Paola Marella: Migliora il tuo Guardaroba’ su TV8. La sua eleganza, gusto e savoir faire si univano alla sua caratteristica acconciatura con ciuffo bianco tra i capelli scuri. La notizia del suo decesso è giunta inattesa, colpendo tutti. Paola Marella, in una recente intervista, aveva aperto al pubblico sulla sua esperienza con il cancro al seno, che la vista operative per due volte, ma aveva scelto di mantenere privati i dettagli della sua lotta contro la malattia. Lascia dietro di sé un figlio, Nicola, che amava profondamente.

Nativa di Milano, Paola Marella si è diplomata al liceo classico e si è specializzata in ‘Architettura degli Interni’ nel 1988 presso il Politecnico di Milano. È moglie e madre di un ragazzo chiamato Nicola, nato nel 1995. Ha intrapreso la professione di agente immobiliare come impiegata in un’azienda specializzata in frazionamenti immobiliari. Tuttavia, dopo alcuni problemi all’interno dell’azienda, nel 1993 ha deciso di fondare un’impresa con la direttrice vendite del gruppo per cui lavorava. Dal 2007, ha iniziato a lavorare in televisione parallelamente alla sua carriera professionale come architetto, presentando il programma ‘Cerco casa disperatamente’ su Real Time. Ha continuato nel 2009 con il programma ‘Vendo casa disperatamente’, che è arrivato alla sua quinta edizione. Dal 2013, presenta ‘Welcome Style’ e ‘Shopping Night: Home Edition’ con Max Viola, sempre su Real Time. Tra il 2014 e il 2015, ha presentato ‘Hotel Cercasi’ e ‘Changing Room’. Nel 2016, ha lasciato Discovery per unirsi a Sky, dove ha iniziato a presentare ‘I Consigli di Paola’. Nel 2017, ha tenuto una rubrica di moda chiamata ‘Paola Marella: Migliora il tuo Guardaroba’ per The Real su TV8. Nel 2019, ha presentato “Un sogno in affitto” per Sky Uno e “A te le chiavi”, un contenuto sponsorizzato da Facile Ristrutturare, su LA7.