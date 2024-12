Il cuore della navigazione

All’interno della sala rotte dell’Amerigo Vespucci, un’atmosfera di concentrazione e passione per la navigazione permea l’aria. Qui, i cassettoni custodiscono mappe dettagliate di ogni angolo del pianeta, mentre gli scaffali sono ricolmi di libri e manuali che aiutano a pianificare il miglior viaggio possibile. Il team di navigazione, guidato dall’ufficiale Gabriele Demurtas, si dedica con impegno a tracciare rotte sicure e affascinanti, seguendo i principi di facilità, brevità e sicurezza.

La preparazione delle rotte

Ogni rotta è studiata nei minimi dettagli, tenendo conto di fattori cruciali come le profondità marine, gli ostacoli e le condizioni meteorologiche. Le “pilot charts”, mappe dedicate all’intensità e alla direzione dei venti, sono strumenti fondamentali per il team. “Lavoriamo con largo anticipo per essere pronti a qualsiasi imprevisto”, spiega Demurtas. La preparazione è essenziale, soprattutto quando si affrontano sfide come tifoni o altre condizioni avverse che possono richiedere cambiamenti repentini nei piani di navigazione.

Il lavoro di squadra a bordo

La navigazione dell’Amerigo Vespucci è un lavoro di squadra. Ogni membro del team ha un ruolo specifico: il comandante coordina le operazioni, mentre altri membri si occupano delle manovre e della sorveglianza. La plancia di poppa offre una visuale completa del percorso, permettendo di apportare aggiustamenti in tempo reale. “Ogni movimento deve essere coordinato con precisione”, sottolinea Demurtas, evidenziando l’importanza della comunicazione e della collaborazione tra i membri dell’equipaggio. Con una lunghezza di 101 metri e una storia che abbraccia 93 anni, l’Amerigo Vespucci rappresenta non solo un simbolo della navigazione, ma anche un esempio di dedizione e professionalità.