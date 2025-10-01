Home > Flash news > Latina: Carfagna, 'profondo cordoglio per morte militari Aeronautica'

Latina: Carfagna, 'profondo cordoglio per morte militari Aeronautica'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Profondo cordoglio per la morte dei due militari dell'Aeronautica militare vittime del tragico incidente aereo di Sabaudia. Alle loro famiglie e all'Aeronautica la vicinanza mia e di Noi Moderati". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Profondo cordoglio per la morte dei due militari dell’Aeronautica militare vittime del tragico incidente aereo di Sabaudia. Alle loro famiglie e all’Aeronautica la vicinanza mia e di Noi Moderati". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.