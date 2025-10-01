Home > Flash news > Latina: Casellati, 'vicinanza e solidarietà a familiari e Aeronau...

Latina: Casellati, 'vicinanza e solidarietà a familiari e Aeronautica'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di due militari dell’Aeronautica, vittime dell’incidente aereo avvenuto oggi a Sabaudia. Ai loro familiari e a tutte le nostre Forze Armate va la mia sincera vicinanza”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati.