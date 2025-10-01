Home > Flash news > Latina: Gasparri, 'cordoglio per tragica scomparsa'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Cordoglio per la tragica scomparsa dei due membri dell’Aeronautica Militare coinvolti nell’incidente aereo al Parco del Circeo. Ci uniamo al dolore dei loro cari e di tutta la Forza Armata. La loro dedizione resterà per sempre un esempio di onore e servizio". Lo scrive su X il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.