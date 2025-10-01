Latina: Mulè, 'dolore per momento drammatico'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - “Sono affranto dopo aver appreso la notizia della tragedia che ha colpito l’Aeronautica militare e il 70mo Stormo di Latina con la morte di due militari durante una missione addestrativa. Alle loro famiglie, a tutta l’Aeronautica militare un abbraccio e l...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – “Sono affranto dopo aver appreso la notizia della tragedia che ha colpito l’Aeronautica militare e il 70mo Stormo di Latina con la morte di due militari durante una missione addestrativa. Alle loro famiglie, a tutta l’Aeronautica militare un abbraccio e la più convinta vicinanza per l’accaduto. Ho conosciuto il valore, la professionalità, la passione e l’abnegazione di chi fa parte del 70mo stormo e ciò rende ancora più doloroso questo momento drammatico ”.

Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia, vicepresidente della Camera e componente della commissione Difesa.