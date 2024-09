L'attore John Ashton, noto per il suo ruolo di "poliziotto" nel film Beverly Hills, è deceduto all'età di 76 anni.

L'attore John Ashton, noto per il suo ruolo di John Taggart nella serie di film "Beverly Hills Cop", è morto a 76 anni. Ha iniziato la sua carriera di oltre 50 anni nel 1973 e durante gli anni '70, è apparso in numerose serie televisive famose come "MASH" e "Dallas". Nel 2024, ha ripreso il suo personaggio di Taggart nel film "Beverly Hills Cop: Axel F", evolvendosi in un comandante di polizia.

L’attore John Ashton, famoso per il suo personaggio John Taggart nella serie di film “Beverly Hills Cop”, è deceduto giovedì, all’età di 76 anni, a Fort Collins, Colorado. Ashton ha incarnato il ruolo del sergente John Taggart nelle prime due pellicole della saga “Beverly Hills Cop”, uscite nel 1984 e nel 1987, in cui ha lavorato con Eddie Murphy e Judge Reinhold. Nel 2024, ha ripreso lo stesso personaggio nel film “Beverly Hills Cop: Axel F”, nel quale il suo ruolo è evoluto in un comandante di polizia.

John Ashton ha avuto una carriera di recitazione che ha superato i 50 anni di attività. Ha fatto il suo debutto in “Occhio per occhio” nel 1973, seguito da “So Evil, My Sister” nel 1974, “Cat Murkil and the Silks” nel 1976, e “Breaking Away” nel 1979. Durante gli anni ’70, è apparso in svariate serie televisive famose come “Emergency!”, “Columbo”, “Police Story”, “Barnaby Jones”, “Police Woman”, “MASH”, “Starsky and Hutch” e “Dallas”.