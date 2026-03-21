Lavoro, De Luca (Cno Consulenti Lavoro): "Centrali per aziende, sfida è contrastare inverno demografico"

(Adnkronos) - "Sono stati momenti di riflessione, di approfondimento su tutto ciò che sta attorno al mondo dei consulenti del lavoro". Soddisfatto Rosario De Luca, presidente Cno Consulenti del Lavoro, per la partecipazione a 'Dentro il Futuro', l'evento che ha riunito l'assemblea Cpo e il congres...

(Adnkronos) – “Sono stati momenti di riflessione, di approfondimento su tutto ciò che sta attorno al mondo dei consulenti del lavoro”. Soddisfatto Rosario De Luca, presidente Cno Consulenti del Lavoro, per la partecipazione a ‘Dentro il Futuro’, l’evento che ha riunito l’assemblea Cpo e il congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d’Aosta, tenutosi alle Ogr di Torino. “La nostra categoria, che è centrale rispetto alle dinamiche aziendali, non può non soffermarsi in questo momento su quella che è la transizione digitale, su quello che è l’arrivo di direttive comunitarie, come quella sulla trasparenza retributiva, o sul tema della riforma degli ordini professionali”, dice.

“La posizione dei consulenti del lavoro è abbastanza semplice: siamo in un mercato del lavoro che ha un dinamismo particolare, molto positivo in questi ultimi tempi, però bisogna guardare al mismatch che riscontriamo con le aziende che assistiamo, cioè l’assenza di figure particolarmente specializzate, e su questo c’è molto da lavorare anche con l’accademia, anche con la formazione tecnica. Importante poi il tema dell’inverno demografico, sempre più in rilievo: secondo l’Istat l’assenza di giovani nel mondo del lavoro semplicemente perché ‘non nati’ sarà di 3 milioni e mezzo, e anche su questo bisognerà lavorare”.

“Noi pensiamo che spingere sul lavoro femminile possa essere certamente una buona soluzione di compromesso – conclude De Luca – Per fare questo c’è bisogno di servizi alla famiglia che arrivino dal territorio. In ogni caso, quello del mondo della consulenza del lavoro è un mondo che sta assolutamente al centro delle dinamiche aziendali, e da eventi come questo emerge proprio questa centralità”.

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