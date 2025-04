Lavoro: Misiani (Pd), 'questione salariale torni al centro dell'agenda parlamentare'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "I dati Eurostat pubblicati oggi – che evidenziano come In Italia tra il 2023 e il 2024 sia salito il rischio di povertà tra le persone che lavorano anche se impegnate a tempo pieno – danno un quadro sempre più allarmante della questione salariale nel nostro Paese". Lo dichiara Antonio Misiani, Responsabile economia nella segreteria nazionale del Pd.

"Il sistema produttivo genera lavoro ma prevalentemente in settori a bassa produttività e bassi salari. Stagnazione, lavoro povero e crescenti disuguaglianze rappresentano il lato oscuro di un modello economico e sociale che ormai non regge più ma che la destra non intende mettere in discussione, come dimostra il blocco ideologico del governo Meloni contro la legge sul salario minimo. Quella della destra è una inaccettabile battaglia di retroguardia per difendere gli interessi di una parte del sistema produttivo che sopravvive sottopagando i propri dipendenti. Per questo è urgente che la questione salariale – dal salario minimo all’accelerazione dei rinnovi contrattuali – torni al più presto al centro dell’agenda parlamentare".