'Le best practice del Global Welfare in Italia', presentato libro di Stefano Castrignanò al Global Welfare Summit

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Ecco le 'Le best practice del Global Welfare in Italia', a cura di Stefano Castrignanò, Direttore dell’Osservatorio Italian Welfare. La presentazione del libro ha avuto luogo in occasione del Global Welfare Summit, evento che ha riunito aziende, esperti e player di settore per discutere delle migliori pratiche del welfare e della loro applicazione nel contesto italiano.

Il volume, frutto di un’accurata ricerca e analisi, offre una panoramica delle strategie più efficaci adottate in Italia per promuovere il “benessere globale” e migliorare la qualità della vita dei lavoratori, sottolineando l’importanza di un approccio integrato e innovativo al welfare. Il welfare aziendale, oggi, rappresenta un settore in grande espansione. Nonostante ciò, ancora si fatica a comprendere in cosa esattamente esso consista e quanto l’adozione di buone pratiche di welfare impatti sul benessere del singolo lavoratore-cittadino.

'Le best practice del Global Welfare in Italia' presenta un nuovo modo di intendere il welfare, non più come semplice misura di sostegno al reddito ma, in un’accezione più ampia, 'globale', lo racconta come un modo per influenzare, in positivo, la vita di ognuno di noi, a 360°. Il libro raccoglie i contributi di Daniele Amati, Giulia Bedini, Stefano Bottaro, Laura Bruno, Claudia Chiaraluce, Chiara D’Agnese, Alessandro D’Avolio, Giulia Dalla Nora, Luca De Santis, Andrea Del Chicca, Francesca Fossi, Claudio Angelo Graziano, Luca Grazioli, Beatrice Lanciotti, Raffaella Maderna, Alessandra Malta, Claudio Marras, Enrico Martines, Marco Morbidelli, Pietro Paolo Origgi, Giacomo Piantoni, Cristiana Polloni, Donatella Pugliese, Clara Rocca, Alessandro Rusciano, Alessia Ruzzeddu, Daniel Thomas Seacombe, Carla Serafini, Luca Trevisan, Claudio Varani, Giuseppe Venier, Marco Verga.

Gli autori raccontano, all’interno del volume, le loro “buone pratiche” aziendali, portando il lettore a sviluppare una nuova sensibilità attorno ai temi del welfare e a comprendere quanto esso sia importante tanto per il singolo quanto per la tenuta del sistema Paese. Attraverso questo viaggio nelle best practice del welfare aziendale, il libro vuole essere occasione di riflessione per imprese, parti sociali, operatori e istituzioni affinché l’adozione di politiche di welfare diventi vettore per raggiungere il “benessere globale” delle persone.

"'Le best practice del Global Welfare in Italia' è un racconto che viene dalla voce di chi, ogni giorno, lavora per fare del welfare aziendale una leva decisiva per il benessere delle persone. Le realtà coinvolte e le buone pratiche narrate all’interno del volume vogliono incentivare l’adozione di un concetto di 'benessere globale' del lavoratore-cittadino. In un Paese con una popolazione sempre più anziana e numerose nuove sfide sociali, l’auspicio è che sempre di più le politiche di welfare divengano vettore di sostenibilità e coesione”, spiega Stefano Castrignanò, direttore Osservatorio Italian Welfare.

Stefano Castrignanò, direttore dell'Osservatorio Italian Welfare. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è docente nei master executive di diverse Università e Business School e collabora con il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. È vicepresidente del fondo pensione Telemaco e consigliere di amministrazione del fondo pensione Astri. È consigliere di amministrazione di Open Venture Spa – società di venture capital. Ricopre l’incarico di direttore generale del fondo pensione dei dirigenti delle società del gruppo RAI e del fondo pensione dipendenti Autobrennero Spa.