Le commesse della Anas sono state riconosciute come parte civile.

Le commesse della Anas sono state riconosciute come parte civile.

Anas autorizzata come parte civile nell'inchiesta su corruzione e turbativa d'asta: udienza preliminare rimandata al 7 novembre

Anas è stata autorizzata a intervenire come parte civile in un’inchiesta che coinvolge, tra gli altri, Tommaso Verdini, il figlio dell’ex parlamentare Denis, accusato di corruzione e turbativa d’asta riguardo ad alcune commesse. Oggi era fissata l’udienza preliminare per discutere la proposta di patteggiamento di 2 anni e 10 mesi presentata da Verdini jr, ma la decisione è stata rimandata al 7 novembre.

Arresti domiciliari per Tommaso Verdini

In relazione a questo caso, Tommaso Verdini era già stato sottoposto agli arresti domiciliari il 28 dicembre scorso.