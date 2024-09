Le indagini a Milano riguardano Stefano Boeri, l'architetto, per il progetto chiamato "Bosconavigli".

L'architetto Stefano Boeri, famoso per il Bosco Verticale, è indagato dalla Procura di Milano insieme ad altre sei persone per accuse di edilizia illegale e abuso di potere legate al progetto "Bosconavigli" previsto nel quartiere di San Cristoforo. Tra i problemi emersi, l'assenza di un piano attuativo, la mancanza di servizi per i residenti e l'innalzamento dell'edificio oltre il limite consentito. Anche il designer Stefano De Cerchio, il direttore dei lavori, il costruttore e due dirigenti comunali sono coinvolti nell'inchiesta. Boeri è anche oggetto di un'altra indagine a Milano per interruzione relativa alla creazione della nuova Biblioteca Europea di Informazione e Cultura. Il progetto "Bosconavigli" prevede 90 unità abitative e ha sollevato contestazioni sui costi di vendita dei terreni.