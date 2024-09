Le manifestazioni a Caltanissetta continuano per il decimo giorno: la città è senza acqua.

Le proteste proseguono dal decimo giorno a Caltanissetta a causa della crisi idrica. I manifestanti, concentrati davanti agli uffici dell'ente responsabile per l'acqua, richiedono una soluzione ai frequenti problemi di distribuzione che hanno lasciato molti quartieri senza acqua per diversi giorni.

Le proteste continuano a Caltanissetta per il decimo giorno consecutivo a causa della grave crisi idrica che affligge la città. Le manifestazioni si svolgono davanti agli uffici della compagnia responsabile per la fornitura e distribuzione dell’acqua nella regione nissena. I partecipanti richiedono una risposta certa e la regolare distribuzione dell’acqua dopo che vari quartieri sono rimasti senza acqua per molti giorni a causa di un problema tecnico, e alcuni non hanno ancora ricevuto l’acqua fino ad oggi.