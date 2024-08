Proseguono senza sosta le indagini per l’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa a coltellate per strada nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola. Questa mattina nuovo sopralluogo in casa e nel pomeriggio nuovo interrogatorio per il compagno. In queste ore sarebbero emerse, inoltre, le ultime parole della ragazza nella chiamata al 118.

Le ultime parole di Sharon Verzeni al 118

La notte dell’omicidio, il 29 luglio alle ore 00.52, è stata proprio la vittima ad allertare i soccorsi. Grazie alla localizzazione del telefono cellulare è stata individuata la posizione in cui si trovava.

Al 118 la donna avrebbe detto “Mi ha accoltellato” e non, come emerso in un primo momento, “Mi hanno accoltellato”: questo un dettaglio molto importante poiché potrebbe indicare che Verzeni avesse riconosciuto il suo assassino. Tuttavia, la donna potrebbe anche essersi espressa al singolare senza una ragione precisa.

L’indiscrezione delle parole pronunciate al telefono è stata diffusa dal Corriere della Sera.

Il nuovo interrogatorio del fidanzato di Sharon Verzeni

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto un nuovo interrogatorio per il fidanzato della ragazza Sergio Ruocco: l’uomo è rimasto alcune ore all’interno del comando provinciale, sempre senza avvocato. Sentito per la terza volta come persona informata sui fatti.

Le indagini sull’omicidio

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Bergamo e condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Bergamo e della compagnia di Zogno. Non ci sono, al momento, indagati. Gli inquirenti lanciano anche un appello a chiunque avesse informazioni utili alle indagini, con l’invito a rivolgersi al comando provinciale.

Dopo tre settimane, sulla morte di Sharon rimangono aperte tutte le piste investigative.