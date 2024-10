Durante una puntata di “Pomeriggio Cinque”, la madre di Marika ha espresso il suo desiderio di riavere la figlia, che risulta essere coinvolta con un presunto guru di nome Kadir. La donna ha dichiarato: “Voglio mia figlia indietro. Aiutateci a farla uscire da quell’ambiente e da lui”. La madre ha spiegato che sperava in un ritorno dopo la fine delle risorse economiche, sottolineando come Marika fosse cambiata drasticamente da quando ha iniziato a seguire Kadir: “Non è più la stessa, era così solare e comunicativa”. La madre ha confessato di non aver notato inizialmente il cambiamento, ma ha capito che Kadir stava imponendo delle regole rigide: “Non mangiava, non beveva e le diceva di allontanarsi da famiglia e lavoro”. Nonostante le sue speranze che la figlia tornasse, ha osservato che Kadir continua a influenzare le sue decisioni.

In risposta, il presunto santone ha commentato le affermazioni della madre, dicendo che è comprensibile il punto di vista esterno, ma ha aggiunto che fin dall’inizio i genitori hanno cercato di riportarla a casa, addirittura ostacolando la sua partenza.

In risposta alle critiche riguardo alla dieta di Marika, l’uomo ribadisce: “Adesso ci nutriamo esclusivamente di cibi sani e naturali. Osservate me, ho un aspetto snello e nella norma. I problemi li avete voi