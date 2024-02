Lecce, multe cancellate per regali

Maxi inchiesta in corso a Lecce dove ben 46 persone risultano essere indagate per una presunta corruzione che riguarda la polizia locale della città barocca pugliese. Da quanto emerso, molte multe effettuate per via di infrazioni stradali sarebbero state cancellate con, in cambio, dei presenti. Tra i regali che si ricevevano: biglietti per gli show, ticket da utilizzare alle giostre ed ancora servizi di trasloco e matrimoniali. Inoltre, per alcuni dei politici sarebbe arrivato in cambio il consenso elettorale.

Le indagini a Lecce

I fatti poco sopra descritti risalirebbero ad ormai alcuni anni fa. Era il 2019 quanto la Guardia di Finanza ha iniziato a lavorare al caso. Tant’è che la stessa indagine avrebbe subito dei rallentamenti per via della situazione che era legata al Covid 19.

Chi sono gli indagati?

Tra i 46 indagati spuntano un ex assessore al Comune di Lecce nonché anche un attuale consigliere, facente parte della minoranza. Inoltre, sarebbero coinvolti anche degli impiegati dell’ufficio verbali della polizia locale. Due su tre di questi ultimi hanno ricevuto interdittive. Tra i reati: associazione a delinquere, accesso abusivo alla banca dati, corruzione, falso e soppressione di atti pubblici.