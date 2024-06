Lecce: Zullo (Fdi), 'Istituzioni non sono proprietà privata'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Quanto accaduto a Lecce, dove il presidente della Regione Puglia Emiliano è stato visto in prima persona ad un incontro in pieno silenzio elettorale con dirigenti Asl che, come si sa, dipendono direttamente dalle scelte della Giunta regionale, rappresenta un...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Quanto accaduto a Lecce, dove il presidente della Regione Puglia Emiliano è stato visto in prima persona ad un incontro in pieno silenzio elettorale con dirigenti Asl che, come si sa, dipendono direttamente dalle scelte della Giunta regionale, rappresenta un vero e proprio abuso di potere. Non oso immaginare se, a parti inverse, fosse stato un presidente di Regione di centrodestra a rendersi protagonista di un simile episodio cosa sarebbe potuto accadere. Le istituzioni non sono una proprietà privata e quanto è successo mi auguro non passi in sordina”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo.