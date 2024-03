Lega: Salvini, 'ma quale internazionale nera, sabato 1.500 pacifici, no problem assenza Zaia**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Sabato ci saranno tutti i ministri, perché è un tema nazionale e internazionale. Sabato interverrà il ministro Giorgetti sulla scena economica italiana e internazionale. Ci sarà per la prima volta in Italia il leader del partito che ha av...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Sabato ci saranno tutti i ministri, perché è un tema nazionale e internazionale. Sabato interverrà il ministro Giorgetti sulla scena economica italiana e internazionale. Ci sarà per la prima volta in Italia il leader del partito che ha avuto la maggior crescita alle elezioni in Portogallo, l'amico André Ventura di Chega. Leggo ricostruzioni sull'internazionale nera, ma ci saranno 1.500 persone pacifiche, tranquille, sorridenti, determinate". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo la riunione del Cipess, parlando di 'Winds of Change', l'evento organizzato sabato a Roma da Identità e democrazia, la famiglia europea del suo partito, e spiegando che Marine Le Pen manderà un videomessaggio "che abbiamo visto ed è di grande impatto".

"Come segretario della Lega sono assolutamente contento di quello che stiamo costruendo al governo dei territori e del Paese – ha aggiunto – Abbiamo altri quattro anni davanti, abbiamo elezioni amministrative e regionali da vincere e quindi sono assolutamente soddisfatto".

A chi gli domanda se sia offeso per l'assenza di Luca Zaia alla kermesse, "ma ci mancherebbe altro… Zaia l'ho sentito anche in settimana, tra i problemi di Pedemontana Veneta e Olimpiadi. Il governatore dell'Umbria, che va al voto in autunno, ha invece incontri con le associazioni sui territori. Abbiamo alcune decine di migliaia di rappresentanti politici e istituzionali. Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni perché non ci sta più gente. Oltre 1.500 persone non ci stanno. Se deve ritenersi un flop un evento che porta gente da Lisbona, Parigi, Vienna, Bruxelles e Washington per parlare di lavoro e di futuro… Degli altri non ho notizie, se non i ritiri di due giorni nelle spa. Ecco, noi ai ritiri nelle spa, al superlusso, preferiamo una mezza giornata di lavoro".