Legge3.it: ecco chi sono e cosa fanno i professionisti del sovraindebitamento

Complice anche l’inflazione, secondo l’Osservatorio sull’indebitamento “nel 2023 il debito medio a persona è stato pari a circa 25.500 euro, in crescita del 6,6% rispetto all’anno precedente”.

Il “fenomeno” non solo minaccia la stabilità economica delle famiglie ma può portare anche a condizioni psicologiche devastanti.

Fortunatamente, esistono dei professionisti che forniscono un aiuto concreto a chi si trova davanti a queste circostanze, un’azienda tutta italiana specializzata in casi di sovraindebitamento.

Legge3.it rappresenta la più grande realtà in Italia specializzata nell’aiutare le persone a liberarsi dai debiti attraverso le procedure contro il sovraindebitamento che sono state introdotte nel nostro paese nel 2012 dalla Legge 3 – la cosiddetta Legge Salva Suicidi – e che ora sono contenute nel Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Legge3.it offre soluzioni legali e grande sostegno morale a chi si sente oppresso dalle difficoltà finanziarie causate dal debito: ma che cos’è Legge3.it? E chi sono questi professionisti del sovraindebitamento? Conosciamoli insieme in questo articolo.

Legge3.it: ecco chi sono i professionisti del sovraindebitamento

Legge3.it è un’azienda formata da una squadra di professionisti esperti nell’assistere e gestire casi di sovraindebitamento, ossia casi in cui una persona si trova nella condizione di non riuscire più a far fronte a tutti i debiti, per cause non legate alla propria volontà.

Questo team è composto da consulenti specializzati e avvocati che lavorano con un unico obiettivo: offrire supporto reale, concreto ed efficace a chi è sovraindebitato.

Operendo in 75 province italiane, Legge3.it dispone di una rete capillare con oltre 60 specialisti che lavorano in stretta collaborazione con i tribunali al fine di garantire il miglior esito possibile per ogni pratica.

Cosa rende unici questi professionisti?

La loro specializzazione esclusiva in casi di sovraindebitamento e la grande competenza in merito alla Legge 3/2012 – dovuta a uno studio continuo delle sentenze e delle modifiche alla Legge.

Questa realtà è l’unica in tutta la Penisola ad aver ottenuto il 100% di successo nelle pratiche trattate.

Molto più che una statistica: questo dato testimonia infatti l’efficacia e la grande precisione del loro lavoro.

Oltre a ciò, Legge3.it è anche l’unica realtà nel settore ad essere insignita del bollino “servizio sicuro e verificato” da parte de Il Salvagente, un riconoscimento che sottolinea la loro affidabilità e l’impegno nell’aiutare e proteggere i consumatori.

Perché affidarsi a dei professionisti? Ecco 3 errori comuni per chi cerca di gestire da solo questa delicata situazione

Quando ci si ritrova ad affrontare una situazione di sovraindebitamento, è difficile prendere coraggio e chiedere aiuto.

Molto spesso ci si sente sconfortati, in preda ai sensi di colpa e schiacciati da ansie e preoccupazioni.

Questo grande risentimento porta le persone a cercare soluzioni palliative, facili e veloci – mentre nella realtà dei fatti risolvere una condizione di sovraindebitamento richiede procedure complesse.

Vediamo allora 3 degli errori più comuni, soluzioni “alternative” alla Legge 3/2012, che però non garantiscono per niente una soluzione efficace e risolutiva al problema:

saldo a stralcio inappropriato: molti debitori tentano di negoziare un saldo a stralcio con i creditori, cioè chiudere il debito pagando una somma inferiore a quella dovuta. Questo può essere efficace per debiti minori, ma in scenari di sovraindebitamento, dove i debiti sono multipli e spesso ingenti, raramente si dispone della liquidità necessaria per trattare in modo efficace con i creditori. Inoltre, senza una strategia adeguata anche il saldo a stralcio può fallire, lasciando il debitore molto esposto a ulteriori azioni legali; firma di cambiali: alcune agenzie, spesso operanti ai limiti della legalità, sfruttano la disperazione dei debitori promettendo soluzioni rapide attraverso la firma delle cambiali. Queste diventano rapidamente un’ulteriore fonte di debito che, se non onorato, può portare a protesti e ulteriori complicazioni legali e finanziarie. Il rischio è quello di aggravare ulteriormente la propria situazione anziché risolverla; illusione della prescrizione: un comune malinteso è credere che i debiti semplicemente “scadano” dopo un certo periodo di tempo senza essere pagati. I creditori possono interrompere la prescrizione inviando semplici solleciti di pagamento. Questo significa che il debito rimane sempre attivo ed esigibile nel tempo e aumenta di giorno in giorno, a causa degli interessi legali, complicando quindi gli sforzi di risoluzione.

Evitare questi 3 errori è cruciale ed è qui che l’esperienza di Legge3.it diventa indispensabile. Affidarsi a professionisti del sovraindebitamento può garantire che ogni aspetto del problema venga gestito con la dovuta attenzione, offrendo soluzioni sostenibili e legalmente solide.

Legge3.it: ecco come possono aiutarti a tornare pulito dai debiti

Legge3.it è un vero partner che accompagna i debitori lungo il percorso verso l’esdebitazione tramite un’adeguata e attenta applicazione della Legge 3/2012 – le cui procedure sono oggi contenute nel oggi Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Ecco nello specifico cosa possono fare per aiutare un soggetto indebitato.

Una valutazione personalizzata

La situazione di un debitore è sempre unica e per questo Legge3.it inizia ogni suo intervento valutando dettagliatamente ogni specifica circostanza finanziaria del soggetto.

Questo permette di capire in anticipo se la pratica potrà essere o meno accettata in tribunale: qualora il caso non presenti i giusti presupposti per vincere davanti al giudice, Legge3.it preferisce non proseguire con le pratiche.

Questa è una doppia tutela per due ragioni:

se il giudice respinge la pratica è possibile ripresentarla ma ciò significa aumentare i costi e lasciare tempo ai creditori di portare avanti le proprie azioni di recupero legale del debito; il debitore dovrebbe pagare per un’azione legale che non va a buon fine aggiungendo ulteriori debiti alla sua situazione finanziaria già delicata.

Elaborazione di un piano di esdebitamento

Le pratiche previste dal Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevedono in linea generale 3 diverse procedure legali che vanno adeguate al caso specifico:

ristrutturazione del debito del consumatore: viene proposto al giudice un piano di rientro sostenibile per chi ha contratto debiti nell’ambito privato e non per ragioni legate all’attività d’impresa; concordato minore: disponibile solo con chi ha debiti legati a un esercizio d’impresa (professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up e tutte le categorie considerate “non fallibili”); liquidazione controllata: in questo caso si mettono in vendita le proprietà del debitore per tentare di soddisfare gli interessi dei creditori. Tutto il debito che non verrà soddisfatto si renderà inesigibile.

Supporto e assistenza fino alla conclusione del processo

Durante tutto il processo, Legge3.it garantisce la propria assistenza legale da parte di professionisti specializzati nel sovraindebitamento.

Si assicurano quindi che il piano venga eseguito come concordato e che eventuali problemi vengano tempestivamente risolti.

Affidarsi a Legge3.it – ottieni maggiori informazioni da qui – vuol dire mettere la tua delicata situazione finanziaria nelle mani di professionisti che non solo comprendono ogni sfaccettatura della legge, ma dimostrano un profondo impegno verso la risoluzione efficace – e umana – dei problemi legati al debito.