Kelly Joyce trionfa a Tale e Quale Show con una performance indimenticabile, mentre il duetto di Carmen Di Pietro e Valeria Marini fa scatenare le risate e mette a dura prova Cristiano Malgioglio. Giudici ospiti Brignano e Pupo non risparmiano critiche

La terza puntata di Tale e Quale Show ha registrato un eccezionale successo, conquistando il primato della serata con il 20,6% di share e 3.147.000 spettatori su Rai 1. Kelly Joyce si è imposta interpretando Diana Ross nella hit Upside Down. In fondo alla classifica troviamo Carmen Di Pietro, che ha duettato con Valeria Marini sulle note di Paola e Chiara, un momento che ha strappato tante risate. Questo inquietante duetto ha addirittura messo a dura prova il sonno di Cristiano Malgioglio, il quale ha commentato: “Un disastro, un terremoto. Se non mi viene un infarto stasera”.

Tra i giudici ospiti c’erano Enrico Brignano e Pupo; il comico romano, a proposito della performance, si è chiesto chi fossero Paolantoni e Cirilli, mentre Pupo, in modo più pungente, ha sentenziato: “Questo è letame artistico dal quale nasce il fiore dell’intrattenimento