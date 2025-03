Lgbt: Grassadonia (Si), '20 anni di Famiglie Arcobaleno traguardo straordinario'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "In questi giorni festeggiamo 20 anni di Famiglie arcobaleno: un traguardo straordinario se ci voltiamo indietro a guardare da dove tutto è cominciato. Sarò per sempre grata a quel piccolo gruppo di donne che, in un soggiorno pieno di passeggini, ebbero...

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "In questi giorni festeggiamo 20 anni di Famiglie arcobaleno: un traguardo straordinario se ci voltiamo indietro a guardare da dove tutto è cominciato. Sarò per sempre grata a quel piccolo gruppo di donne che, in un soggiorno pieno di passeggini, ebbero l’intuizione di trasformare in elaborazione politica collettiva un desiderio personale, diventare madri alla luce del sole da donne lesbiche in un Paese che non lo prevedeva. Grazie alla loro generosità nacque un sogno, Famiglie arcobaleno e grazie al lavoro di questi anni, di molte e molti di noi, quel sogno è ancora oggi realtà e ci ha regalato una Associazione che continua a crescere e di cui avere cura". Lo afferma la responsabile nazionale Diritti&Libertà di Sinistra italiana Marilena Grassadonia.