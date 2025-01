Il caso di Mohammad Abedini Najafabadi

Questa mattina, poco dopo le 9, è stata una giornata di grande attesa per Mohammad Abedini Najafabadi, l’ingegnere iraniano arrestato a Malpensa lo scorso 16 dicembre. La sua detenzione era avvenuta su richiesta delle autorità statunitensi, che avevano sollecitato la sua estradizione. La notizia della sua liberazione ha suscitato un’ondata di reazioni, non solo in Italia ma anche in Iran, dove la sua famiglia ha seguito con apprensione gli sviluppi della vicenda.

La revoca della misura cautelare

La liberazione di Najafabadi è avvenuta in seguito alla richiesta di revoca della misura cautelare, firmata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Questa decisione ha portato a un’immediata riunione di emergenza da parte della quinta Corte d’Appello, che ha esaminato il caso con urgenza. Gli avvocati di Najafabadi avevano presentato ricorso, sostenendo che la sua detenzione fosse ingiustificata e che non ci fossero motivi validi per procedere con l’estradizione.

Il ritorno a casa

Non appena liberato, Najafabadi ha potuto finalmente tornare a casa. Secondo le ultime informazioni, sarebbe già decollato per Teheran, dove lo attende la sua famiglia. La sua liberazione rappresenta un importante passo avanti nella sua battaglia legale e un segnale positivo per coloro che si oppongono all’estradizione di cittadini iraniani. La vicenda di Najafabadi ha sollevato interrogativi sulla cooperazione tra Italia e Stati Uniti in materia di giustizia e diritti umani, e ha messo in luce le complessità delle relazioni internazionali.