Liguria: Donzelli, 'elettori confermano fiducia in Governo'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0... Beh, può essere. Ma certamente non per loro Abbiamo vinto perché il Paese conferma ogni volta che ha fiducia in questo Governo, in questa maggioranza e soprattutto nel presidente del Consig...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Dicevano che le Regionali di autunno sarebbero finite 3 a 0… Beh, può essere. Ma certamente non per loro Abbiamo vinto perché il Paese conferma ogni volta che ha fiducia in questo Governo, in questa maggioranza e soprattutto nel presidente del Consiglio. Il traino del buongoverno è stato decisivo. Come lo è stata la scelta appunto di Giorgia Meloni di chiedere a Bucci di correre: era il candidato giusto, che ha saputo attrarre molti voti, credibile". Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fratelli d'Italia, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

"Si sono presentati insieme ma con due programmi separati, uno del M5S e uno di tutti gli altri. E poi -aggiunge l'esponente di Fdi riferendosi al centrosinistra- hanno fatto una campagna puntata solo sulle questioni giudiziarie, non sulle proposte. E gli elettori vogliono vedere coesione e programmi. Che noi abbiamo, e che realizziamo".