Liguria: Foti, 'chi voleva orientare voto con finti scoop ha perso'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “La vittoria conseguita ieri in Liguria da Marco Bucci consolida un risultato importante: da quando si è insediato il governo Meloni il centrodestra ha vinto 10 elezioni regionali su 11. La sconfitta, invece, non riguarda unicamente Andrea Orlando, vittima sacrificale in quel campo minato che è il campo largo di cui il Pd si avvale unicamente per convenienza, ma interessa anche Giuseppe Conte che, colpito inesorabilmente dal sortilegio lanciatogli contro da Beppe Grillo, porta i 5 Stelle a scomparire in un oblio cosmico". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Tuttavia, i veri sconfitti sono coloro che hanno tentato di orientare il voto, cercando di manipolare l’opinione pubblica con scoop televisivi lanciati come rivelazioni decisive, ma che si sono poi dimostrati privi di qualsiasi fondamento o, in ogni caso, incapaci di influenzare le intenzioni di voto dei liguri. Questa strategia scorretta, che a fatica si può definire giornalismo perché lontana da quell’etica che dovrebbe caratterizzare il mondo dell’informazione, non solo si è dimostrata inefficace, ma ha finito per danneggiare unicamente chi l’ha adottata”.