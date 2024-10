Liguria: Paita, 'senza Iv non si vince'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Il voto in Liguria dimostra che senza Italia Viva il centrosinistra fa poca strada: numericamente, certo, perché sarebbero bastati i miei voti di preferenza personali e quelli di Matteo Renzi alla coalizione progressista per vincere. Soprattutto però, ...

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – "Il voto in Liguria dimostra che senza Italia Viva il centrosinistra fa poca strada: numericamente, certo, perché sarebbero bastati i miei voti di preferenza personali e quelli di Matteo Renzi alla coalizione progressista per vincere. Soprattutto però, una gamba riformista e credibile serve al centrosinistra per il contenuto che porta. Infrastrutture, modernizzazione, attenzione alla classe media. Senza Italia Viva non si vince, in Liguria e nel Paese. Buon lavoro al Presidente Marco Bucci e l’onore delle armi al candidato sconfitto Andrea Orlando". Così Raffaella Paita di Iv.