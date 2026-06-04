Lilibet compie 5 anni, la principessa americana cresciuta lontano dalla famiglia reale

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La principessa Lilibet festeggia oggi il suo quinto compleanno. La figlia del principe Harry e di Meghan Markle è stata omaggiata dai genitori con un post su Instagram, nel quale la bambina appare in una foto in braccio al padre, mentre la madre sorridente la guarda con tenerezza. In un’altra immagine, la si vede camminare a piedi nudi nei giardini di quella che sembra essere la residenza di famiglia a Montecito.

In entrambe le fotografie, Lilibet indossa un prendisole ricamato e ha i lunghi capelli rossi sciolti. “La nostra bambina dei sogni. Buon quinto compleanno, Lili”, ha scritto Meghan a corredo delle immagini, accompagnando il messaggio con un’emoji a forma di cuore. Meghan ed Harry sono diventati genitori nel 2019, con la nascita in Inghilterra, del loro primo figlio Archie.

Si sono poi ritirati dai ruoli reali nel gennaio 2020 trasferendosi in California, dove la principessa Lilibet è nata nel giugno 2021.

Lilibet non è la prima reale britannica ad essere nata negli Stati Uniti, ma è l’unica tra i nipoti di re Carlo III. Californiana proprio come sua madre, il principe Harry e Meghan Markle hanno dato il benvenuto alla loro figlia, soprannominata Lili, il 4 giugno 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital, una settimana dopo la data prevista, come ha poi rivelato la duchessa di Sussex con il suo video virale di twerking, nel quale balla in clinica con il pancione assieme al marito.

Nata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, la principessa ha ricevuto il nome dalla sua bisnonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia era Lilibet, e dalla sua defunta nonna, la principessa Diana. La seconda figlia di Meghan e Harry è la più giovane dei cinque nipoti di re Carlo e attualmente settima in linea di successione al trono.

A differenza del fratello maggiore, il principe Archie, nato a Londra, Lilibet non ha mai vissuto nel Regno Unito. I suoi genitori si sono ritirati dagli incarichi reali nel marzo 2020 e si sono trasferiti in California con il loro primogenito l’anno prima della nascita di Lili. Nata negli Stati Uniti, i primi anni di vita della principessa Lilibet sono stati molto diversi da quelli del fratello. Mentre lei è stata battezzata nella residenza dei Sussex a Montecito, il battesimo di Archie ha avuto luogo nella cappella privata del Castello di Windsor. Alla cerimonia intima hanno partecipato il Principe e la Principessa del Galles, nonché il nonno Re Carlo III, la Regina Camilla e le sorelle della Principessa Diana, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale.

La vita oltreoceano ha significato per Lilibet crescere lontana dai membri della famiglia reale. A soli due mesi, Archie è stato fotografato a una partita di polo con la madre, la zia Catherine e il cugino Louis. Anche George e Charlotte erano presenti alla partita. Lilibet non è ancora stata vista pubblicamente con la famiglia reale gallese, ma William e Catherine si sono congratulati con Meghan e Harry per la nascita della figlia nel 2021, scrivendo su Instagram : “Siamo tutti felicissimi per la lieta notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie”.

Poiché i suoi genitori si erano ritirati dagli impegni reali prima della sua nascita, Lilibet non ha mai avuto l’opportunità di partecipare a un tour o a una visita reale. Al contrario, Archie aveva quattro mesi quando si recò in Africa meridionale per la visita ufficiale dei Sussex nell’autunno del 2019. Lili ha fatto il suo primo viaggio nella terra natale di suo padre nel 2022, quando il Duca e la Duchessa sono tornati nel Regno Unito per le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, che coincidevano con il primo compleanno della piccola Principessa . Durante il viaggio, la Regina e la sua omonima pronipote si sarebbero incontrate per la prima e unica volta prima della morte della sovrana, avvenuta nello stesso anno.

Fu proprio durante questo viaggio che Lili conobbe suo nonno Charles, soprannominato “Nonno Galles” dagli altri nipoti. Quando il nonno Carlo è salito al trono nel settembre 2022, Lili ha avuto diritto a diventare Principessa e suo fratello Principe. Lilibet è stata definita per la prima volta Principessa in una dichiarazione che confermava il suo battesimo nel marzo 2023. All’epoca, un portavoce dei Sussex dichiarò: “I titoli nobiliari dei bambini sono un diritto di nascita, fin da quando il loro nonno è diventato monarca”.

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